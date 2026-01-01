Кафява мечка нанесе щети на пчелин в землището на село Сини връх, община Асеновград - в местността "Чотрова махала", където надморската височина е 1250 м., съобщиха от общината в Асеновград.

Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, с цел да се предотврати повторно нападение.

Пчелинът е ограден с дървена ограда с циментови колове и валки. Направена е и врата от оградна мрежа. Кафявата мечка е влизала в пчелина в продължение на седем последователни дни през тъмната част на денонощието - в периода от 20 до 26 август.

Община Асеновград

От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30 от тях. Унищожени са 300 бр. плодникови рамки и 200 бр. магазинни такива, с восъчни основи. Изядени са и част от медовите запаси - общо 150 кг. мед.

Община Асеновград

Има изровени дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че е влязла мечката, както и мечи следи от утъпкване на почвената покривка, където е лежало животното.

Общата стойност на щетите възлиза на повече от 5300 евро. Специално свикана комисия е извършила оглед и след направените констатации, е отправила предложение към директора на РИОСВ - Пловдив засегнатият собственик да получи обезщетение.