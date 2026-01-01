Цените на петрола се повишиха рязко на 28 септември, а доходността по облигациите нарасна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли иранско предложение за седемдневно примирие. Това отново засили опасенията за инфлацията, предаде АФП.

Миналата седмица Техеран представи пред Общото събрание на ООН план за прекратяване на бойните действия, който предвиждаше и повторно отваряне на Ормузкия проток. Мярката би могла да облекчи кризата с доставките, довела до поскъпване в световен мащаб.

Американският президент обаче заяви: „Отхвърлям тяхното предложение.“

В същото време Тръмп каза пред „Аксиос“, че очаква преговорите да бъдат подновени.

„Те искат да сключат сделка, но това не е сделката, която аз искам. Това е нещо, с което може би щяхме да се съгласим преди година“, каза той.

„Те преиграха“, добави Тръмп.

„Аксиос“ съобщи, че непреки разговори между Вашингтон и Техеран могат да започнат още на 28 септември.

Иран продължава да настоява за освобождаване на замразени активи, премахване на санкциите върху петрола му и прекратяване на американската морска блокада като условия за отваряне на Ормузкия проток.

Цените на петрола, които в петък (25 септември) спаднаха с повече от 2% след иранското предложение, отново тръгнаха нагоре, като Брент се върна над 106 долара за барел.

Това оказа натиск върху азиатските пазари. Сеул загуби повече от 2%, а спадове имаше и в Токио, Шанхай, Манила, Банкок и Джакарта. Ръст беше отчетен в Хонконг, Сидни, Сингапур и Уелингтън.

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Доходността по облигациите също се повиши. Средната стойност на показател за световните облигации миналата седмица премина 4% за първи път от 2007 г., съобщи „Блумбърг“.

Поскъпването на петрола отново насочи вниманието към Федералния резерв. Инструментът FedWatch на CME оценява вероятността за второ поредно увеличение на лихвите на над 65%.

Инвеститорите очакват тази седмица ключови данни за инфлацията и пазара на труда в САЩ, които могат да повлияят на следващото решение на Фед.