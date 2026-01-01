Сръбският президент Александър Вучич заяви по време на реч пред парламента, че ще бъде президент още няколко седмици и след това ще подаде оставка.

„Това вероятно е последният път, когато ще се обърна към вас като президент на републиката. Служа вярно на страната си от 14 години. Обичам Сърбия повече от всичко друго на света. Никога не съм се интересувал от чужди интереси. Не исках да служа на никого освен на гражданите на Сърбия. Казаха, че никога няма да напусна президентския пост, това са последните ми дни и седмици като президент на републиката“, каза Вучич на митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия, който се провежда в момента пред парламента в Белград.

Вучич повтори думите си: „Ще бъда президент още няколко седмици, след което ще подам оставка.“, прекъсван от възгласи: "Ацо, сърбине!"

Листата на управляващите за парламентарните избори ще се казва „Единна Сърбия“, посочи той.

В словото си Вучич каза още, че преди година и половина те (протестиращите) се опитаха да „унищожат страната ни, да сринат Сърбия отвън. Затова унищожиха факултети и училища и ги превърнаха в общински комитети на политически партии“. Той също така заяви, че студентите са играчки в ръцете на политиците.

Думите му идват след масови протести, организирани от студенти след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути козирката на наскоро ремонтираната жп гара и причини смъртта на 16 души.

„Студентите първо бяха играчка в ръцете на политиците, после в ръцете на други. Молих ги за разговори, те искаха да говорят с всички, само че не искаха да говорят със своя президент. Няма чужденец сред представителите на университета, с когото да не са говорили. Ние и днес протягаме ръка и казваме - за хиляден път и за първи път ви протягаме ръка. Прощаваме ви всичко, което сте направили, но не сме наивни и няма да забравим какво е било направено на страната през последната година...“, каза Вучич от трибуната на митинга.

Президентът казва, че в понеделник пенсионерите ще чуят нов план и че ще има ново увеличение на пенсиите преди януари. Вучич призна, че на постове в управлението на Сърбия са били назначени хора, които не са го заслужавали.

„Допуснахме много грешки, хора, които назначихме, които не заслужаваха вашето доверие, хора, които се грижеха за себе си, а не за вас. Трябва бързо да се отървем от такива хора. Допуснахме ли политически грешки? Да, но винаги сме стояли зад страната си. Имаше толкова много трудни разговори за Косово и Метохия, но винаги знаехме как да кажем, че можем да говорим, но не и да преговаряме чия територия е“, каза той.

Управляваващата Сръбска прогресивна партия, на която Вучич е основател, организира днес митинг под мотото „Сърбия - едно семейство“. Улиците около парламента в Белград са затворени за движение от вчера сутринта. На място има пътна полиция и коли на Спешна помощ.

Митингът се провежда при опасно високи температури, които достигнаха до 36 градуса по Целзий.