♦ Удари по US бази в Кувейт, Йордания и Бахрейн

Иранската армия съобщи, че е нанесла удари по военни цели в Кувейт, Йордания и Бахрейн в отговор на американските бомбардировки по иранска територия, предаде държавната телевизия, цитирана от Франс прес.

Според съобщението иранските сили са атакували военна база "Ал Адири" и военновъздушна база "Али ал Салем" в Кувейт, както и военновъздушната база"Ал Азрак" в източната част на Йордания, съобщи иранската телевизия в канала си в Телеграм. Кувейтската армия съобщи в платформата Екс, че отблъсква ракетни атаки и атаки с дронове след "иранската агресия".

Йорданската армия обяви, че е прехванала и унищожила десет ирански ракети, след като Техеран съобщи, че е предприел атака срещу авиобаза в Йордания. "Нашите средства за противовъздушна отбрана прехванаха и свалиха 10 ирански ракети, насочени към територията на кралството", заяви представител на Генералния щаб, като уточни, че няма жертви или материални щети.

Междувременно в Бахрейн, където се намира голяма военноморска база на САЩ, сирените за въздушна тревога се задействаха няколко пъти, съобщи министерството на вътрешните работи. Ирански дронове с експлозиви са атакували хангари и писти, използвани от американската авиация в базата "Шейх Иса", която иранските сили определят като "един от най-важните оперативни и логистични центрове на военновъздушните и военноморските сили на САЩ в региона".

По-рано Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е атакувал база за американски безпилотни летателни апарати в Бахрейн, предаде държавната информационна агенция ИРНА, цитирана от Ройтерс.

КГИР заяви също, че е унищожил "главния център за изкуствен интелект на Бахрейн" с балистични ракети и дронове.

♦ САЩ в поредна атака

Междувременно американското военно командване за Близкия изток съобщи, че е нанесла удари по няколко военни цели в Иран в рамките на седмата поредна нощ на въздушни атаки срещу страната, предаде Франс прес.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) уточни в публикация в платформата Екс, че са били поразени "обекти за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и морски средства", без да споменава цивилни цели, за каквито съобщава Иран.

Властите в южната иранска провинция Хормозган съобщиха, че при американски въздушни удари са били убити най-малко трима и ранени осем души, предаде официалната агенция ИРНА. "Представител на властите в провинцията съобщи, че трима души са загинали като мъченици, а осем са били ранени в резултат на вражески атаки срещу няколко района на провинция Хормозган тази сутрин", съобщи ИРНА в своя канал в Телеграм.

Малко по-рано американското Централно командване обяви края на поредната вълна от удари срещу Иран.

♦ Два петролни танкера се взривиха, натъквайки се на мини южно от Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че два петролни танкера са избухнали и са се запалили, докато са преминавали през минирана зона южно от Ормузкия проток, а четири кораба са били спрени от иранските военни с помощта на ракети и дронове, предаде Франс прес.

„Два петролни танкера, които са се опитвали да преминат през минно поле южно от Ормузкия проток, заблудени от американските разузнавателни служби, се взривиха и възпламениха", заяви Корпусът в съобщение, цитирано в Телеграм от официалната иранска агенция ИРНА. Не се посочват нито националността на корабите, нито дали има жертви.

"За да защитят своето имущество и преди всичко живота си, моряците не бива да се оставят да бъдат подведени и да навлизат в това минно поле", отбелязаха военните.

"В последните часове четири кораба в нарушение, подкрепяни от терористичната американска армия, се опитаха да преминат през Ормузкия проток. И четирите кораба бяха спрени на място при комбинирана операция с ракети и дронове", обяви по-късно КГИР в изявление, цитирано от иранската държавна телевизия.

Ормузкият проток от седмица отново е блокиран от Иран след възобновяването на военните действия със САЩ. В отговор Вашингтон възобнови блокадата на иранските пристанища, припомня АФП.