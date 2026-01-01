Министерският съвет определи проф. Мария Нишева-Павлова за председател на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

НАОА е специализиран държавен орган към МС за оценяване, акредитация и контрол на качеството на дейностите на висшите училища. Досегашният председател на агенцията проф. Елиза Стефанова е подала заявление за предсрочно прекратяване на мандата й, след като през юли 2026 г. е избрана за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Новият председател проф. Нишева-Павлова е автор на над 130 научни статии и една монография, повечето от които в реферирани и индексирани издания и е с над 400 цитирания в научни трудове на други автори.

Заемала е длъжността „заместник-декан“ на Факултета по математика и информатика към Софийския университет. Притежава административен и управленски опит и като председател на Научната комисия на Факултета по математика и информатика, председател на Атестационната комисия на Факултета по математика и информатика, ръководител на катедра „Компютърна информатика“, член на Университетския център за управление на качеството и член на Библиотечния съвет на СУ.

От юли 2024 г. проф. Нишева-Павлова е водещ изследовател от най-високото кариерно ниво R4 съгласно Европейската рамка за научноизследователски кариери, което удостоверява международно признато високо ниво на научна компетентност, академично лидерство и значителен принос към развитието на научните изследвания. Проф. Нишева- Павлова има дългогодишен опит в координацията и управлението на екипи, както и опит в сферата на информационните технологии.

От особена важност е опитът й в процедури за вътрешно и външно оценяване на качеството в системата на висшето образование като експерт към Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика към Националната агенция за оценяване и акредитация, както и експерт към Постоянната комисия по технически науки към агенцията.