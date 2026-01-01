Попзвездата Риана се върна на място, свързано с детството и корените ѝ, но този път не сама, а заедно с трите си деца. Певицата сподели снимка в социалните мрежи, на която позира с малчуганите пред табела с надпис „Rihanna Drive“.

На кадъра Риана е с черна рокля и слънчеви очила, а около нея са трите ѝ деца.

„Една минута се чувствам като онова дете от Уестбъри… а в следващата водя собствените си деца обратно на „Rihanna Drive“. Странно е как работи животът! И славата все още принадлежи и винаги ще принадлежи на Всемогъщия Създател!“, написа Риана към публикацията.

С думите си изпълнителката прави препратка към детството си и към пътя от момичето от Уестбъри до световноизвестната звезда, която днес има собствено семейство.

„Rihanna Drive“ е улица в Барбадос, свързана с детството на певицата. Именно от островната държава Риана тръгва към световната сцена, превръщайки се в една от най-успешните изпълнителки и бизнесдами.

Снимката с децата ѝ събира множество реакции в социалните мрежи, като публикацията показва един по-личен момент от живота на звездата – завръщане към място от миналото, вече като майка.

Риана има три деца с рапъра A$AP Rocky - две момчета и едно момиче.