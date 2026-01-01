Задържаха двама мъже, отглеждащи растения от рода на конопа в РУ-Търговище, съобщиха от полицията.

На 11 август след проведени от служители на ОДМВР-Търговище и РУ-Търговище издирвателни и процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже от гр. Търговище – на 30 и на 39 год., отглеждат 10 броя растения в различен стадий на растеж в гориста местност край с. Певец, община Търговище. При направен полеви наркотест растенията реагират на наркотичното вещество канабис.

При проведени последващи процесуално-следствени действия в дома на 39-годишния мъж в същото село са намерени 3 грама суха зелена тревиста маса, която при полеви наркотест също реагира на канабис. В дома му са открити и множество препарати, използвани при отглеждането на споменатите растения.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 ч в РУ-Търговище. И двамата са познати на органите на реда с предходни свои противоправни деяния, свързани с наркотични вещества, осъждани. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354в, ал. 1 от Наказателния кодекс, по описа на управлението.(за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурорите правила).