Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Ню Йорк, където ще направи изказване пред Общото събрание на ООН. По време на краткия му престой са предвидени срещи с редица световни лидери, но не и с американския президент Доналд Тръмп, съобщи Асошиейтед прес.

Според канцеларията на Нетаняху не са планирани срещи и с държавния секретар на САЩ Марко Рубио или с лидери на арабски държави.

Необичайно краткото посещение на израелския лидер рязко контрастира с едноседмичната му визита миналата година, когато той се срещна и с Тръмп, добави Ройтерс.

Това е показателно за трудния период в отношенията между САЩ и Израел. Очаква се Нетаняху да остане в Ню Йорк по-малко от осем часа, след което да се върне в Израел, заявиха двама израелски представители.

От канцеларията на израелския премиер заявиха, че „много световни лидери“ са поискали да разговарят с Нетаняху, но програмата му е натоварена и той трябва да се върне в Израел преди началото на еврейския празник Сукот, който започва утре по залез слънце.

Нетаняху ще се срещне с президентите на Аржентина, Боливия, Парагвай, Панама и Етиопия, с вицепрезидента на Колумбия, както и с премиерите на Гърция, Словения и Папуа Нова Гвинея, съобщи канцеларията му.

Петима от деветимата лидери, с които са предвидени срещи, са от страни от Латинска Америка, с които Израел се стреми да задълбочи връзките си на фона на обтегнатите отношения с традиционните си партньори в Европа заради войната в Газа и разширяването на израелските селища на Западния бряг.

Бившият израелски посланик във Вашингтон Майкъл Орен заяви, че не си спомня случай, в който израелски премиер да е посещавал САЩ, без да се срещне с президента. Той определи това като неблагоприятно развитие за Нетаняху преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври.

Тръмп се е срещал с Нетаняху осем пъти от началото на втория си президентски мандат. Последната им среща беше през юли.

„Това е предизборна реч. Би било много по-добре, ако тази предизборна реч беше съпроводена от среща с президента, с друг световен лидер или поне с държавния секретар, но очевидно няма да бъде“, каза Орен, визирайки речта на израелския премиер пред Общото събрание на ООН. „Не си спомням случай, в който премиерът да е идвал в САЩ и да не се е срещал с президента... Така че съм сигурен, че е бил разочарован от това“, добави той.

Канцеларията на Нетаняху не отговори веднага на молбата за коментар относно думите на Орен.