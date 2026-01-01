Подготвителните дейности по втория етап на проекта за благоустрояване на централната градска част на Добрич започват на 28 септември, съобщават от общинската администрация.

Проектът „Развитие, благоустройство и дизайн на централната градска част на град Добрич, бул. „25-ти септември“, пл. „Възраждане“ и пл. „Свобода“ – Етап 2“ предвижда строително-ремонтни дейности в централната градска част. За осигуряване на безопасни условия за работа и движение участъците, в които ще се извършват ремонтните дейности, ще бъдат оградени с предпазни пана, а достъпът до тях ще бъде ограничен за времето на ремонта, посочват от Общината.

БТА

БТА

Изготвени са отделни маршрути за движение на строителната техника и пешеходците. Пешеходният маршрут ще бъде обозначен на място, за да се осигури безопасното преминаване на гражданите през централната градска част. От Община Добрич призовават гражданите да спазват въведената временна организация на движението, поставената сигнализация и указанията на място, както и да не навлизат в оградените строителни зони.

В края на август на общественото обсъждане на бюджета на Община Добрич за 2026 година на въпрос кога се очаква да започне вторият етап на ремонтните дейности и Общината предвидила ли е средства за това, кметът Йордан Йорданов отговори, че всички договори са подписани и се очаква ремонтът на втората част да започне към 8-9 септември.