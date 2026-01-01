19-годишен водач пострада, след като автомобилът му излетя от пътя и се преобърна край Разград, а дрегерът отчете 1,45 промила алкохол.

Катастрофата е станала около 00:30 часа на 24 септември по път II-23 между селата Тодорово и Китанчево. Според полицията шофьорът на „Митсубиши Спейс Стар“ е загубил контрол над автомобила, напуснал е пътното платно и се е преобърнал в крайпътна канавка.

Младежът е откаран в МБАЛ-Исперих със счупен нос и мозъчно сътресение.

Срещу него е образувано бързо производство за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.