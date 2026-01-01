Днес в Народното събрание се провежда парламентарен контрол, в рамките на който петима министри от служебния кабинет ще отговарят на депутатски въпроси. Темите засягат пряко ежедневието на гражданите, включително състоянието на пътната мрежа, бъдещето на пътните такси и сигурността на ключови обекти.

Народните представители ще зададат въпроси на министъра на регионалното развитие Иван Шишков, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, министъра на образованието Георги Вълчев, министъра на транспорта Георги Пеев и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Фокусът на контрола е върху отчетността на изпълнителната власт по актуални обществени казуси.

Бъдещето на пътните такси и ключови ремонти

Очаква се регионалният министър Иван Шишков да предостави информация относно политиката на правителството за тол системата и бъдещето на винетките. Според наличната информация, на дневен ред ще бъдат и въпроси, свързани с ключови ремонти, включително този на обхода на Кресна. Отговорите му ще засегнат както личните автомобили, така и товарния транспорт.

Сигурност на летище София и нарушения в НАТФИЗ

Министърът на транспорта Георги Пеев ще отговаря по въпроси, свързани с безопасността на столичното летище и шума от самолетите, който засяга жителите на околните райони. В същото време министърът на образованието Георги Вълчев трябва да даде разяснения за констатирани при одит нарушения в НАТФИЗ. Вътрешният министър Иван Демерджиев пък ще бъде питан за изнесената от него информация относно предпазни съоръжения без необходимата документация.

Парламентарният контрол е стандартна процедура за осъществяване на надзор от законодателната върху изпълнителната власт. Подобни изслушвания дават възможност на народните представители да изискват отчетност от правителството по теми от висок обществен интерес.