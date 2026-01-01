Централната избирателна комисия (ЦИК) регистрира Александър Цветанов Гарибов за вицепрезидент заедно с кандидата за президент Александър Трифонов Томов, съобщиха от ЦИК.

Предложението е постъпило от партия "Българска социалдемокрация - Евролевица", която издига кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

От комисията уточниха, че ще регистрират двойката при неприключила проверка заради настъпилата промяна на кандидата за вицепрезидент.

По-рано днес ЦИК обяви за недействителна регистрацията на кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов, който беше част от кандидатската листа за президент и вицепрезидент с Александър Томов. От решението на комисията става известно, че Инджов е с придобито "съветско" гражданство по рождение, като не отговаря на законовите изисквания, според които право да бъде избиран за президент и вицепрезидент има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство.