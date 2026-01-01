Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложението на руския президент Владимир Путин за среща в Москва, като заяви, че би отишъл в руската столица само "с ракета", предаде ДПА.

В кулоарите на общите дебати на Общото събрание на ООН в Ню Йорк репортер на руска държавна телевизия няколко пъти попита Зеленски кога ще посети Москва. Украинският президент отговори: "С ракета!", използвайки руска ругатня, която според контекста може да се преведе като "по дяволите".

Видеозаписът от кратката размяна на реплики беше широко разпространен от украински и руски медии, като руските издания цензурираха ругатнята.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която е част от руската делегация в Ню Йорк, коментира подигравателно думите на Зеленски. Тя намекна, че украинският президент се страхува, че евентуално пътуване до Москва може да завърши фатално за него.

Зеленски се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Двамата обсъдиха усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, започнала през февруари 2022 г., но след срещата не бяха обявени конкретни резултати.

Зеленски неведнъж е заявявал, че иска да се срещне лично с Путин за обсъждане на възможностите за прекратяване на конфликта. Руският президент обаче настоява подобна среща да се състои в Москва, което Зеленски отхвърля както от съображения за сигурност, така и за да не създава впечатление, че Киев се подчинява на условията на Москва.