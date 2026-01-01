Самолетът, носещ името Варна, кацна на летището в крайморския град. Той е собственост на най-голямата туроператорска компания в Европа - TUI. Кръстник на самолета, който пристигна от Лондон, стана министърът на туризма Илин Димитров.

Директорът на летището в града Димитър Костадинов уточни, че машината е Боинг 737, много модерна, с нисък разход на гориво, със 189 седалки.

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"Той изтъкна, че церемония по именуване на самолет се провежда за пръв път на аеропрота. През 1991 г. пак е имало самолет със същото име, но кръщаването му не е било в града", допълни Костадинов.

Главният изпълнителен директор на TUI Себастиан Ебел посочи, че е за пръв път в България. "Кръщаването на самолета ще даде възможност хората по света да научат повече за Варна и за България, бе неговата позиция. Този регион и Българското Черноморие имат висок потенциал да привличат все повече гости", допълни Ебел.

По думите му страната ни е дестинация с много дълга история и е нужно всички заедно да работят за повече реклама на района, за да се реализира този потенциал успешно.

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Областният управител Марио Смърков каза, че името Варна има вековна история. Градът е свързан с морето, с движението на хора и срещата на различни култури, изтъкна Смърков и допълни, че тази символика получава ново измерение.

Областният управител подчерта, че Варна вече ще бъде име, което ще лети над Европа и света, а това е признание за международната разпознаваемост на града и мястото му като туристическа дестинация.

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"Днешното събитие е голяма чест за Варна", посочи кметът Благомир Коцев. По думите му полетите на самолета с името на града ще го популяризират като международна туристическа дестинация.

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Очевидно е, че групата на ТUI разпознава Варна като дестинация с голям потенциал и инвестира в нея и това е знак, че това, което прави Общината, е в правилна посока, допълни Коцев.

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Той изтъкна, че администрацията прави много за устойчивото развитие на туризма в диалог с институциите и бизнеса. Според него през настоящата година броят на чуждестранните гости в града е устойчив, без драстично увеличение.

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"Варна се рекламира активно на различни изложения, борси и събития в Европа", допълни Коцев. Той уточни, че се обсъжда вариант как градът да спонсорира седалки в самолетите, за да се стимулира по-голяма въздушна свързаност.