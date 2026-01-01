Над 300 артисти, повече от 100 деца, опера, балет, популярна музика и впечатляващи визуални ефекти ще се срещнат на една сцена в навечерието на Коледа. Соня Йончева подготвя мащабната гала „Една светлина“, която ще се състои на 20 декември в зала „Арена 8888 София“.

Замислен като спектакъл за цялото семейство, концертът ще съчетае различни сценични изкуства със съвременни визуални технологии. В центъра на празничната вечер ще бъдат темите за мира, надеждата, близостта и споделената Коледа.

До Соня Йончева на сцената ще застанат примабалерината Марта Петкова, тенорът Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов. В спектакъла ще участват още артисти от Софийската опера и балет и детски хорове.

Оркестърът на Софийската опера ще бъде под диригентството на маестро Доминго Хиндоян, новия музикален директор на операта в Лос Анджелис.

Един от основните елементи на „Една светлина“ ще бъде мащабният 3D мапинг. Прожекции, светлина и приказни картини ще преобразят пространството в залата, като визуалните ефекти ще следват музиката и танца и ще бъдат част от самия разказ на спектакъла.

„Впечатляващият 3D мапинг е в сърцето на преживяването. Мащабни прожекции, светлина и оживяващи приказни картини ще преобразят пространството и ще ви пренесат в свят, който се разгръща пред очите ви“, разказват организаторите от SY11 Events.

От „Лешникотрошачката“ до музиката на различни народи

Коледната гала ще бъде разделена на две части.

Първата – „Коледен сън“, ще потопи публиката в приказния свят на „Лешникотрошачката“ с участието на Марта Петкова. Музика, балет и 3D мапинг ще изградят сценичен коледен сън, вдъхновен от детските мечти и магията на празника.

Втората част носи името „Един свят“ и ще пренесе публиката отвъд границите на една страна. В нея ще прозвучат празнични песни на различни народи, сред които България, Германия, Франция, Испания, САЩ и страни от Южна Америка.

Така в рамките на една вечер класическата музика, балетът, популярните изпълнители и детските гласове ще се срещнат в общ коледен спектакъл.

„Нека Рождество Христово донесе обновление, надежда и споделен стремеж към един по-добър свят за децата ни чрез силата и красотата на изкуството. Елате, за да отпразнуваме заедно Коледа“, призовава Соня Йончева, която самата е родена на Рождество Христово.