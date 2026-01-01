Временната президентка на Венецуела Делси Родригес обеща пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че в страната ѝ ще има избори, предадоха Ройтерс и Франс прес.

В речта си по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации тя благодари на американския държавен глава Доналд Тръмп за възобновяването на дипломатическите отношения между САЩ и Венецуела девет месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от американските военни.

"Ще има избори във Венецуела“, заяви Родригес от трибуната на ООН, уточнявайки, че те ще са част от прехода към "абсолютна демокрация". Тя обаче така и не посочи кога ще са изборите, отбелязва Ройтерс.

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В речта си Родригес отбеляза, че венецуелското правителство е започнало диалог с опозицията и ще гарантира, че за изборите ще бъдат регистрирани всички политически сили. Тя добави, че националните институции се подготвят за изборен процес.

"Това е моментът да построим такава държава, в каквато много хора да искат да се завърнат", заяви Родригес, същевременно предупреждавайки, че възстановяването на страната "ще отнеме време".

Тя беше вицепрезидент на Мадуро, като встъпи временно в длъжност след отвеждането на държавния глава в САЩ. Там Мадуро бе изправен на съд заедно със съпругата си Силия Флорес по обвинения в наркотрафик и тероризъм, припомня Ройтерс.