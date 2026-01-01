Седемдесетгодишният Иван Толин от разложкото село Елешница се издирва, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград. Оттам посочват, че мъжът е в неизвестност за близките си от 17 септември.

Издирваният мъж е висок около 170 сантиметра, със зелени очи. За последно е видян облечен с черно яке, кафяв панталон и черни обувки. Мъжът накуцва с левия крак, почти не може да говори, посочиха от полицията.

От хорицията в Благоевград умоляват всички, които имат информация за мъжа, да подадат сигнал на телефон 112, на телефоните 0747/80361, 0747/80362 или в най-близкото полицейско управление.