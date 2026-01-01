Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер на 1 800 000 евро за компенсиране на увеличението на цените на горивата за нуждите на Центровете за спешна медицинска помощ.

Правителството отпусна на Министерството на отбраната 30 млн. евро за гориво

Предлаганото допълнително финансиране има за цел компенсиране на увеличението на цените на горивата за нуждите на Центровете за спешна медицинска помощ.

МС одобри над 66 млн. евро за финансиране на общините през 2026 г.

Средствата ще осигурят необходимото количество гориво за предоставяне на специализиран спешен транспорт на пациенти, донори и органи, кръв и кръвни съставки, апаратура и републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ.