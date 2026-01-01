Прокуратурата привлече повдигна обвинение на 43-годишен мъж за насилие към бившата му 39-годишна приятелка в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Той е обвинен и за това, че ѝ се заканил с убийство, като насочил нож срещу нея.

Мъж заплаши с нож приятелката си в Стара Загора

Агресията е станала на 16 септември. Двамата са се срещнали пред заведение. Преди време те живеели заедно, но се разделили.

Мъжът е поискал от жената да му даде пари, но тя отказала. Той е започнал да я удря с юмруци и ритници по тялото. Заплашил я с нож и се заканил с убийство.

Имало е свидетели, които са се притекли на помощ на пострадалата. На мъжа е наложен постоянен арест.