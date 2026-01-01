Ясно съм заявил, че не се притеснявам от проверки, като заставам зад всяка своя дума, свързана с темата. Това се посочва в позиция на лидера на ДПС Делян Пеевски, разпространена, след като стана ясно, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до Националната агенция за приходите (НАП) с искане да бъдат проверени данни за значителни разходи за самолетни полети, свързани с Делян Пеевски.

„Никога и по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Нито аз, нито моето семейство имаме някакво касателство с тези фирми, свързани с мантинели, било по повод полети или каквото и да е - това са лъжи! Подчертавам - лъжи!“, заявява Пеевски.

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Пеевски заяви, че заради големия обществен интерес очаква НАП да приключи проверката в най-кратките законови срокове и да оповести резултатите от нея.

„Напомням, че в последните повече от 15 години аз съм най-проверяваният от всички възможни институции и служби политически лидер, включително и в мандатите на служебните правителства на Румен Радев“, посочи той.

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Пеевски посочва, че одобрява действията на министъра, но очаква Иван Демерджиев да насочи същото внимание и към публично изнесените данни за корупция във висшите етажи на властта:

„Освен ако при него МВР не е Министерство на вътрешните работи, а просто една бухалка, с която бие по опонентите на своята партия. А всичко случващо се до момента доказва това“.

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Пеевски заяви, че според него липсва реакция по публично изнесените данни за 411 имота, придобити от Иван Демерджиев и семейството му. Той посочи, че ще продължи да предоставя на институциите и обществото информация за действията на министъра и „за неговото странно забогатяване“.