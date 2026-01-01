53-годишен мъж е настанен за лечение в МБАЛ-Разград с фрактури на краката и гръдна травма, след като загубил контрол над автомобила си и се блъснал челно в крайпътно дърво.

Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна.

Моторист загуби контрол на завой и се блъсна в кола на пътя Разград – Исперих

Инцидентът е станал в землището на село Брестовене. Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен в РУ-Кубрат около 13:00 часа на 22 септември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

По случая се води досъдебно производство.