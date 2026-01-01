Любителите на кафето често се делят на две групи – хора, които отказват да изпият още една чаша след определен час, и такива, които с удоволствие си наливат още една дори късно вечер. Първите често се позовават на все повече доказателства за влиянието на кофеина върху съня, докато вторите твърдят, че нямат проблем да си легнат след еспресо след вечеря. За съжаление, ново проучване вероятно ще подразни и двете страни. Според медицински изследователи от Вроцлавския университет в Полша кофеинът в кафето може да влоши качеството на нощния сън независимо от часа, в който е изпито.

Резултатите са представени в скорошно проучване, публикувано в списание Nutrients. За анализа си изследователите са използвали данни от електроенцефалография (ЕЕГ), събрани по време на клиничен експеримент със съня. Стандартните изследвания на съня обикновено се фокусират върху продължителността на отделните фази, докато ЕЕГ позволява да се получи много по-подробна информация за качеството на почивката.

„ЕЕГ ни позволява да видим не само дали човек спи, но и как спи мозъкът му. Количественият анализ на ЕЕГ разкрива по-фини промени, като например намалена бавновълнова активност, която е важен показател за дълбочината и възстановителния характер на съня“, заяви наскоро пред Science News съавторът на изследването Доната Курпас, специалист по семейна медицина във Вроцлавския университет.

По време на изследванията Курпас и колегите ѝ установили, че дори човек да заспи в нормален час и да спи препоръчителните осем часа, кофеинът може значително да намали бавновълновата активност на мозъка. Това означава, че дори човек да смята, че е спал пълноценно, реалното качество на съня му може да е било влошено.

„Кофеинът може да съкрати съня или да затрудни заспиването. Дори когато продължителността на съня изглежда нормална, той може да намали бавновълновата активност и да промени ЕЕГ модела към по-будно състояние на мозъка“, обясни Курпас.

Нещо повече, любителят на кафето може дори да не усети съзнателно тези нарушения. Дори да се чувства отпочинал и да не си спомня да се е будил през нощта, мозъкът му може да не е получил необходимия дълбок сън. По думите на Курпас това може да създаде „порочен кръг“, при който човек се събужда, чувства се добре, постепенно се изморява през деня, посяга към кафето и след това отново спи неспокойно.

Дори ако човек спре да пие кафе още преди обяд, фактори като телосложението, стресът, възрастта и общото количество кофеин, прието през деня, могат да повлияят на качеството на съня му по-късно вечерта.

„Не става въпрос само за кафето, изпито непосредствено преди лягане. За някои хора може да има значение и общото количество кофеин, прието през деня, както и дали организмът има достатъчно време да го преработи преди настъпването на нощта“, каза Курпас.

През последните години много изследователи, сред които и Курпас, започнаха да подчертават значението на възстановителния сън, а не само на неговата продължителност. Осем часа сън може да не са достатъчни, ако мозъкът не успява да се възстанови пълноценно, а кофеинът може да повлияе и на този процес.

В крайна сметка влиянието на кафето върху съня е сложно и често се различава при отделните хора. Това, което работи за един човек, не непременно ще има същия ефект при друг. Важно е обаче да се обръща внимание на ежедневните навици и нивата на енергия, независимо от това как човек възприема качеството на съня си.

„Субективното усещане, че сме спали добре, невинаги съответства на това, което наблюдаваме при неврофизиологичните изследвания“, каза Курпас.