Чаша кафе е напитка, към която много от нас посягат поне веднъж дневно, а изследователите отдавна проучват ползите и рисковете за здравето, свързани с редовния прием на кофеин.

В ново проучване, публикувано в „European Journal of Nutrition“, изследователи са анализирали връзката между консумацията на кафе и метаболитите - химични вещества, които се произвеждат при естествените процеси в организма, кардиометаболитните показатели, свързани със здравето на сърцето и регулирането на кръвната захар, както и половите хормони, сред които тестостеронът, съобщава „Science Alert“.

Екип от учени, ръководен от специалисти от Университета на Оулу във Финландия, установява, че хората, които пият повече кафе, обикновено имат по-малко натрупани телесни мазнини и по-голяма маса на скелетната мускулатура, която позволява движението на тялото, въпреки че стойностите на индекса на телесна маса (ИТМ) като цяло са сходни.

Най-голямо внимание обаче привлича анализът на половите хормони.

При мъжете по-високата консумация на кафе е свързана с по-благоприятно съотношение между глюкозата и инсулина, по-високи концентрации на общ и наличен тестостерон, както и с по-високи нива на глобулина, свързващ половите хормони (SHBG) - протеин, който пренася половите хормони в кръвта.

При жените тези връзки са по-слабо изразени. По-високата консумация на кафе е свързана с по-високи нива на SHBG и по-ниски нива на свободно наличните андрогени - група полови хормони, включваща тестостерона.

„Кафето се консумира от милиони хора всеки ден, но все още знаем изненадващо малко за връзката му с метаболизма и хормоните ни“, заяви диетологът Лука Верост от Университета на Оулу.

„В резултатите ни се открои специфичен хормонален модел, който не изчезна дори след като взехме предвид ИТМ и факторите, свързани с начина на живот. Няколко от тези връзки се различаваха при мъжете и жените“, добави той.

Проучването анализира данни от 2264 участници на възраст 46 години, като са разгледани навиците им за консумация на кафе и различни показатели за здравето в определен момент. Изследователите не са проследявали участниците за продължителен период от време.

Сред останалите резултати учените установяват, че по-високият прием на кафе е свързан с по-ниски нива на аминокиселини с разклонена верига (BCAA). Предишни изследвания свързват прекомерните концентрации на тези компоненти на белтъците в кръвта с по-лошо метаболитно здраве.

„Обратната връзка между приема на кафе и нивата на BCAA в кръвта при мъжете и жените е особено забележителна“, посочват изследователите. Те допълват, че макар BCAA да са незаменими аминокиселини, участващи във важни метаболитни сигнални пътища, хронично повишените им нива са силно свързани с инсулинова резистентност, диабет тип 2, сърдечносъдови заболявания, мастно чернодробно заболяване и повишен риск от хипертония.

Резултатите показват, че кафето може да има благоприятен ефект върху метаболитното здраве и че хормоналните механизми могат да бъдат част от обяснението. През последните години изследователите проучват тази връзка по-задълбочено.

„Групите с по-висока обичайна консумация на кафе имаха по-малко телесни мазнини. Приемът на кафе беше обратно свързан с нивата на BCAA в кръвта и при двата пола и независимо се свързваше със специфичен хормонален профил, който се различаваше между мъжете и жените и може да има значение за метаболизма, особено при мъжете“, посочват авторите на изследването.

От възможното подобряване на настроението до повишаването на нивата на холестерола, ефектите на кафето върху човешкия организъм са обект на множество научни изследвания. Тъй като напитката съдържа повече от хиляда биоактивни съединения, предстои да бъдат изяснени още много от механизмите на нейното действие.

При изследването на връзката между кафето и здравето трябва да се отчитат редица фактори. Начинът на изпичане и приготвяне на кафето, количеството, консумирано ежедневно, генетичните особености на човека и навиците му, като например тютюнопушенето, могат да влияят по различен начин върху ефектите от напитката.

Именно затова допълнителните данни, каквито предоставя и настоящото проучване, са важни за по-доброто разбиране на действителното влияние на кафето върху организма. Следващата стъпка би била резултатите да бъдат проверени чрез по-продължително проследяване, за да се установи какъв ефект могат да имат навиците за консумация на кафе във времето.

„Необходими са бъдещи надлъжни и интервенционни проучвания, за да се установи причинно-следствена връзка и да се идентифицират биоактивните съединения в кафето, които участват в тези процеси“, заключават изследователите.