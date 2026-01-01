Представете си прохладен есенен ден, топла чаша в ръцете и аромат на канела, индийско орехче и карамфил, смесен с наситено еспресо, нежно мляко и сладост. Именно тази комбинация стои зад напитката, която от години се е превърнала в своеобразен сигнал, че есента е тук. А тази година изглежда, че почитателите ѝ нямат никакво намерение да чакат.

Причината да говорим за Pumpkin Spice Latte именно сега е интересът към напитката в Google Trends. Само през последните 30 дни тя е най-търсеното лате в САЩ, като интересът към нея се е увеличил с 350%. След нея се нареждат лате с кардамон и лате с бананов хляб – и двете с ръст от 300%, следвани от лате с фъстъчено масло (+80%) и лате с лешници (+60%).

Още по-показателно е, че хората не просто търсят самата напитка. Все по-често те искат да знаят кога ще се появи отново. Търсенията на „Кога се появяват латетата с тиква и подправки?“ са се увеличили с 510% през последния месец. А интересът към въпроса „Кога се появява „Pumpkin Spice“?“ вече е по-висок от всякога.

Есента започва все по-рано

Данните от Google Trends показват и друга любопитна промяна: сезонът на тиквеното лате постепенно се измества по-рано в календара.

Между 2006 и 2013 г. интересът към напитката обикновено достига своя пик между септември и октомври. В периода 2018–2023 г. той вече последователно се концентрира в последната седмица на август. През 2023 и 2024 г. пикът се измества още малко по-рано – към предпоследната седмица на август, а през 2025 г. интересът отново достига върха си в последната седмица на месеца.

С други думи, лятото още не е приключило, но мислите на потребителите вече са насочени към есенните вкусове. А Pumpkin Spice Latte се оказва един от най-разпознаваемите им символи.

Интерес с течение на времето в България за последните 5 г. / Google Trends

Интерес с течение на времето в САЩ за последните две седетилетия / Google Trends

Какво всъщност има в Pumpkin Spice Latte?

В основата си напитката е сравнително проста: еспресо, задушено или затоплено мляко, сладост и смес от подправки, напомнящи на класическия американски тиквен пай. Сред тях са канела, индийско орехче и карамфил, а отгоре обикновено има бита сметана и още малко от ароматната смес.

Любопитното е, че в началото Pumpkin Spice Latte дори не съдържа истинска тиква. Една от най- големите вериги кафенета започва да продава напитката в края на 2003 г., а през 2015 г. променя рецептата, така че в нея вече да присъства тиквено пюре.

Историята на самата комбинация обаче започва много по-рано. Тиквеният пай има дълга история в Съединените щати, още от колониалната епоха, а готови смеси от подправки за тиквен пай се продават още от 30-те години на XX век. Кой пръв е решил да пренесе този вкус в кафето, остава неизвестно. През 90-те години американски малки кафенета вече предлагат подобни напитки.

Как една сезонна напитка се превърна в културен феномен

През януари 2003 г. Starbucks започва работа по собствена версия на напитката. Екипът тества няколко сезонни идеи – шоколадова, карамелена, с канела и тиквена. Първоначално тиквеният вариант получава смесени реакции, но в крайна сметка е одобрен. Екипът дори експериментира с комбинирането на тиквен пай и еспресо, за да намери точния баланс.

Първите тестове са проведени в избрани обекти във Ванкувър и Вашингтон, а продажбите надминават очакванията. През 2004 г. Pumpkin Spice Latte вече се предлага във всички Starbucks в САЩ.

iStock photos/Getty images

Оттам нататък напитката започва да живее собствен живот. През 2013 г. Starbucks дори превръща очакването около нея в своеобразна игра, позволявайки на клиентите да „отключат“ напитката преди официалната ѝ премиера. През 2015 г. компанията регистрира и търговската марка за съкращението PSL.

Днес влиянието на Pumpkin Spice Latte далеч надхвърля чашата кафе. Успехът ѝ помага за появата на цяла вселена от продукти с pumpkin spice вкус – от свещи и ароматизатори до понички, зърнени закуски, бонбони за кашлица и дори сос за паста.

Други големи вериги също не остават по-назад. Dunkin' Donuts въвежда подобна сезонна напитка през 2007 г., а McDonald's – през 2013 г. Така Pumpkin Spice Latte постепенно се превръща от конкретен продукт в цял сезонен ритуал.

Тайната е в очакването

Може би най-интересното при PSL не е само вкусът, а фактът, че напитката има „сезон“. Ограниченото време, през което е достъпна, създава очакване – хората започват да следят кога ще се появи, да говорят за нея в социалните мрежи и да я свързват с първите признаци на есента. Именно тази ограничена наличност е посочвана като една от причините за устойчивата ѝ популярност.

Ефектът се вижда и в поведението на клиентите. През 2021 г. Starbucks отчита 10% ръст на продажбите спрямо предходната седмица през първата седмица от премиерата на PSL – явление, което започва да се нарича „PSL effect“. През 2023 г. пускането на есенното меню на Starbucks води до 24,1% по-висок пешеходен трафик спрямо средния делничен ден.

А мащабът на явлението е впечатляващ. Към 2013 г. Starbucks вече е продал над 200 милиона Pumpkin Spice Latte от старта на напитката. През 2015 г. Forbes оценява приходите от нея на около 100 милиона долара, а към 2025 г. напитката генерира приблизително 500 милиона долара годишно.

А защо да не си го направим у дома?

Разбира се, не е необходимо да чакаме премиерата на есенното меню, за да се насладим на PSL. Домашната версия може да бъде готова за по-малко от 10 минути и позволява вкусът да бъде нагласен точно според предпочитанията ни.

iStock photos/Getty images

Основата е еспресо или силно кафе, към което се добавя затоплено мляко с истинско тиквено пюре, подправки за тиквен пай и ванилия. За подслаждане може да се използва захар, кафява захар или кленов сироп, а финалът е по желание – пухкава бита сметана и още малко подправки отгоре.

Приготвянето е също толкова уютно, колкото и самата напитка: млякото, тиквеното пюре, подправките и ванилията се загряват бавно, след което се смесват с еспресото или кафето. Накрая идва бита сметана и щипка pumpkin spice.

И може би точно в това се крие магията на Pumpkin Spice Latte. Това не е просто кафе с аромат на подправки. То е вкусова асоциация, която обещава прохладни сутрини, пуловери, уют и началото на нов сезон. А ако Google Trends е някакъв ориентир, все повече хора са готови да започнат тази есен още преди лятото официално да е приключило.