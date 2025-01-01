Ново глобално проучване предполага, че фокусът върху съня може да бъде по-полезен за общото здраве, отколкото физическата активност, тъй като повечето хора трудно достигат препоръчителните нива както на почивка, така и на движение.

Изследването, публикувано в списанието Communications Medicine, установява, че повечето хора не достигат широко препоръчваните показатели от 7 до 9 часа сън и поне 8 000 стъпки на ден. Само около 13% от хората по света постоянно успяват да постигнат и двете цели.

„Само малък процент от хората могат да постигнат ежедневно препоръчителните нива на сън и активност, затова наистина трябва да помислим как тези насоки работят заедно и как можем да подкрепим хората да ги следват по начин, който отговаря на реалния живот“, казва Джош Фитън, водещ автор на проучването и изследовател в областта на здравословния сън от Университета Флиндърс в Австралия.

Фитън добавя, че резултатите поставят под въпрос обичайните здравни препоръки, като подчертават колко трудно е за много хора да поддържат едновременно активен начин на живот и здравословни модели на сън.

Проучването анализира данни от устройства за следене на съня и активността, събирани в продължение на 3,5 години от над 70 000 участници по света. То показва, че докато много хора или спят достатъчно, или водят активен живот, малцина успяват да правят и двете. Почти 17% от участниците са имали средно под 7 часа сън и под 5 000 стъпки на ден, поставяйки ги в категорията „седящи“, свързана с повишен риск от хронични заболявания, напълняване и проблеми с психичното здраве.

Проучването има някои ограничения, като например зависимостта от данни от лични тракери, които се използват по-често в по-богатите страни.

Изследователите установиха, че ключът към по-активен живот е достатъчният сън. Сънят от около 6 до 7 часа на нощ е свързан с най-висок брой стъпки на следващия ден.

Те добавят, че ако хората имат ограничено време, може да е по-ефективно първо да се съсредоточат върху съня, преди върху упражненията.

„Приоритизирането на съня може да е най-ефективният начин да увеличите енергията, мотивацията и възможността за движение“, казва Дани Екерт, старши автор на проучването и професор в Университета Флиндърс.

„Прости промени като намаляване на времето пред екрана преди сън, поддържане на постоянен час за лягане и създаване на спокойна среда за сън могат да имат голямо значение“, добавя той.