Да се ограничи пътуването извън населените места, апелират от Областната дирекция на МВР в Добрич предвид метеорологичните условия. Оттам съобщиха, че е въведено временно ограничение на движението за автомобили над 12 тона по пътя Добрич-Варна.

По информация на Областното пътно управление в Добрич по основните направления има почистващи машини. В морските общини Шабла, Каварна и Балчик към този момент няма проблеми. Усложнява се обстановката в останалата част от областта - пътищата за Силистра, за Кардам, за Крушари и за Варна.

До този час са станали две леки катастрофи. На няколко места в региона има закъсали тирове. Част от тежкотоварните камиони не са със зимни гуми, което е причина за проблемите, посочват от пресцентъра на МВР в Добрич.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че републиканските пътища са почистени и проходими при зимни условия. Дейностите по обработката на трасетата продължава, като на терен са 263 снегопочистващи машини.