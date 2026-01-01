Руските власти днес освободиха френския изследовател Лоран Винатие, който беше в руски затвор от юни 2024 г., в замяна на руския баскетболист Даниил Касаткин, съобщи руската Федерална служба за сигурност (ФСС), цитирана от Франс прес.
В изявление до медиите ФСС потвърди, че Касаткин се връща в Русия днес и че е бил "разменен“ за Лоран Винатие – 49-годишен френски политолог, осъден на три години затвор заради това, че не се е регистрирал като „чуждестранен агент“ в Русия. Освен това французинът е обвинен в шпионаж.
🚨🇫🇷🇺🇸🇷🇺Un basketteur professionnel russe, Daniil Kasatkin, a été arrêté le 21 juin en France à la demande des États-Unis qui le soupçonnent d'avoir fait partie d'un réseau de hackers procédant par rançongiciel, ce qu'il conteste, a-t-on appris mercredi lors d'une audience à… pic.twitter.com/wRPl4SjhPZ— LSI AFRICA (@lsiafrica) July 10, 2025
Руската агенция РИА отбеляза, че той е бил помилван от руския президент Владимир Путин, след като Франция обяви, че освобождава руския баскетболист.
Адвокатът на Касаткин - Фредерик Бело, днес заяви, че клиентът му вече е отпътувал за Москва.