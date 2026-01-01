Италия полиция
Италия полиция / iStock/Getty Images

Италианската полиция арестува мъж, заподозрян в убийството на жена, чието обезглавено тяло беше намерено на място, което преди е било използвано от италианския Национален изследователски съвет в Скандичи, близо до Флоренция, предаде АНСА.

Според източници заподозреният е 44-годишен бездомник от Германия. По дрехите му са били открити следи от кръв, съобщават разследващи. В хода на разследването полицията е иззела окървавен нож и мачете.

Атанаси Петров/БТА
