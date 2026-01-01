Северен Израел отново е подложен на въздушни атаки от Иран и Ливан, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.

Армията заяви, че от Иран са били изстреляни ракети, докато местни медии съобщават, че сирените за въздушна тревога са се задействали по границата с Ливан и при окупираните Голански възвишения.

Съобщава се за 10 ракети, изстреляни към северната част на Израел. Някои са били прехванати от израелската система за противовъздушна отбрана, а други са паднали в незастроени райони.

Засега няма данни за пострадали.

През нощта бе съобщено за множество ракетни удари в други израелски райони.