Австралийските власти иззеха повече от 100 000 незаконно отглеждани екзотични хлебарки при акция в щата Нов Южен Уелс, съобщи BBC. Част от насекомите достигали размерите на човешка длан, а общата им стойност се оценява на около 200 000 австралийски долара, или приблизително 143 000 щатски долара.

Хлебарките са открити в търговски развъдник в град Батърст, разположен на около 200 километра западно от Сидни. Сред конфискуваните видове са мадагаскарски съскащи хлебарки и хлебарки дубия, чието отглеждане, внос и продажба са забранени на територията на Австралия.

Според властите това е най-мащабната акция срещу незаконна търговия с екзотични безгръбначни, провеждана досега в страната. Експерти предупреждават, че подобни видове могат да пренасят болести и да представляват риск за местната екосистема и земеделието.

БГНЕС

Иззетите насекоми, които често се използват като храна за домашни влечуги, ще бъдат унищожени.

От Департамента по изменение на климата, енергетика, околна среда и води (DCCEEW) заявиха, че през последните години се наблюдава засилена незаконна търговия и развъждане на екзотични хлебарки. Оттам предупредиха собствениците на зоомагазини и любителите на екзотични животни, че притежаването, развъждането или продажбата на подобни видове може да доведе до конфискация и санкции по федералното законодателство.

Властите призоваха собствениците на влечуги, които използват хлебарки дубия за храна, да преминат към разрешени алтернативи като щурци или местни видове хлебарки.

БГНЕС

Мадагаскарските съскащи хлебарки са сред най-едрите видове в света и са известни със способността си да издават силен съскащ звук, който се чува ясно от хората.

Стефани Лесър, която се занимава с улавяне на змии в района на Батърст, разказа, че неведнъж е виждала тези насекоми да се продават онлайн като храна за влечуги. „Хората ги развъждат, защото са много големи – почти колкото човешка длан“, обяснява тя. По думите ѝ това вероятно е и по-изгоден вариант за стопаните на влечуги, тъй като едно голямо насекомо може да замести няколко по-малки.