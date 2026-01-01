Пожар избухна в местност "Бетоловото" край Разлог.

Това съобщи директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Благоевград комисар Боян Кондуров. Той каза, че пожарът е низов, в гориста местност.

Комисар Кондуров посочи, че в момента екипи от Национален парк „Пирин“ и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) пътуват към мястото на пожара. По думите му огънят е възникнал високо в планината, а мястото е непроходимо.

През изминалото денонощие звената на пожарната в страната са реагирали на 235 сигнала за произшествия, като са потушени 116 пожара. С преки материални щети са 24 от пожарите за денонощието, от които 11 са горели в жилищни сгради.

Без материални щети са 92 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си.