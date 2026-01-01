Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционни част от промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, съобщиха от съда. Делото е образувано по искане на петдесет и един народни представители от 51-вото Народно събрание, а докладчик по него е съдия Орлин Колев.

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии. Решението е прието единодушно. То е подписано със самостоятелно становище от съдия Сашо Пенов, както и със становище от съдиите Красимир Влахов, Десислава Атанасова, Галина Тонева, Сашо Пенов, Невин Фети и Орлин Колев.

Съдът обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 4, ал. 3 в частта „с изключение на тези по глава четвърта „а“, чл. 27а, ал. 3 в частта „както и в лице, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход“, в частта „или на лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход“, също така и в чл. 27в, ал. 3 – 9 и ал. 10, изречение първо в частта „и на лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход“, както и изречение второ от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Част от тях са свързани с дейността и правомощията на особения търговски управител на "Лукойл".

Съдът отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на разпоредбата в останалата ѝ част от закона. Съдът прекрати производството относно искането за обявяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 27в, ал. 10, изречение трето.

В пълното решение на съда се посочва, че според вносителите оспорените разпоредби противоречат на конституционно установените принципи на правовата държава (чл. 4), разделение на властите (чл. 8), неприкосновеност на частната собственост (чл. 17, ал. 3) и свободната стопанска инициатива (чл. 19, ал. 1 и 3). Твърди, че е налице „преграждане на пътя за защита на конституционно гарантирани права“. По отношение на процедурата по приемането на оспорените разпоредби вносителят посочва нарушения на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и на Конституцията, с които се „ограничават в значителна степен и даже препятстват конституционно гарантирани права на народните представители по чл. 84 и чл. 86 от Конституцията.

В становището и в представеното правно мнение се застъпват противоположни позиции, като доводи за противоконституционност изтъква Сдружение „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“, а за конституционосъобразност – доц. д-р Иван Цветанов.

От сдружението твърдят, че оспорените разпоредби са противоконституционни. Излагат възражения по отношение на разширяването на обхвата на института на особения търговски управител до всички, включително малките и средните икономически оператори, които нямат контрол върху стратегическа или критична инфраструктура. Посочват, че разширяването на правомощията на особения търговски управител в комбинация с изключването на административния и съдебен контрол за законност, поставя малките и средните оператори в неоправдано висок риск от пълно преустановяване на дейността им, без те да разполагат с ефективно средство за защита.

През ноември м.г. "Възраждане“ отправи покана към останалите парламентарни групи, които не са подкрепили закона, да подпишат изготвеното от политическата формация искане до КС за обявяването на противоконституционност. На 7 ноември депутатите приеха на първо и второ четене в едно заседание законови промени, свързани с функциите на особения управител на активите на „Лукойл" в България. Законопроектът за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен продукти, беше внесен от депутати от "ДПС – Ново начало", ГЕРБ – СДС, "Има такъв народ" и "БСП – Обединена левица". Извънредно промените бяха разгледани от Комисията по енергетика и след това влязоха за обсъждане в пленарната зала. На 14 ноември Министерският съвет прие решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България.