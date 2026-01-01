Зам.-председателят на Народното събрание и депутат от "Демократи за силна България" (ДСБ) и "Демократична България" (ДБ) ген. Атанас Атанасов е отправил парламентарен въпрос до министър-председателя Румен Радев относно мотивите, с които Република България е поискала Искандер Махмудов да бъде изключен от 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация. Това съобщиха от пресцентъра на ДСБ.

Според Атанас Атанасов първият въпрос е защо при първоначалното представяне на българската позиция правителството публично е посочило единствено имената на патриарх Кирил и Вагит Алекперов, а едва впоследствие е станало известно, че България е поискала изключение и за Искандер Махмудов – лице, санкционирано от Съединените щати, Обединеното кралство, Канада и Нова Зеландия.

Атанасов е поставил и въпроса дали при формирането на тази позиция са били отчетени дългогодишните бизнес отношения между Искандер Махмудов и Майкъл Чорни.

В парламентарния си въпрос Атанас Атанасов е припомнил, че като директор на Национална служба "Сигурност" през 2000 г. е подписал заповедта за експулсирането на Майкъл Чорни България поради дейност, представляваща заплаха за националната сигурност.

През април ръководителят на европейската дипломация Кая Калас съобщи, че Европейският съюз (ЕС) е започнал подготовката на 21-ви пакет санкции срещу Русия. Няма да бъдат допуснати санкции срещу Русия, които рефлектират негативно върху българската икономика, коментира пред журналисти премиерът Румен Радев през юни, а ден преди това министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова каза, че България не подкрепя налагането на символни санкции, свързани с руския патриарх Кирил.

Пред парламента премиерът Румен Радев заяви по-късно, че ще наложи резерви към санкциите на ЕС в отговор на въпрос на Йордан Иванов от „Демократична България". Няколко дни по-късно правителството одобри позицията на България по 21-вия санкционен пакет на ЕС спрямо Русия и Беларус, като потвърди изразените резерви от министър-председателя. От кабинета посочиха тогава, че България подкрепя политиката на ЕС за оказване на натиск, който да води до ангажирането на Русия със сериозни преговори и за прекратяване на войната в Украйна.

България изхожда от две неща – първото е, че не може да се съгласяваме със санкции, които нанасят повече вреди на европейската икономика, отколкото на Русия, а второто е защитата на националния интерес и икономика, коментира председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов. Ден по-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също коментира налагането на санкции, свързани руския патриарх Кирил. По думите му, една братска църква напада друга братска църква, а трета братска църква - българската - брани първата от втората. Какво общо има това с България, попита той. Икономическите санкции да станат от шест месеца - на една година, каза още лидерът на ГЕРБ.

Според зам.-председателят на ПГ на "Демократична България“ Божидар Божанов заявката за вето върху санкциите срещу Русия е стратегическа грешка. С позицията си премиерът Румен Радев ще изолира България от европейските ѝ партньори и това ще има сериозни политически и икономически последствия, смята и председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

Според Цончо Ганев от "Възраждане" е важно правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции срещу Русия, касаещи икономическите ни интереси.

ЕС реши преди дни да отложи за 23 юли евентуално споразумение относно нов пакет санкции срещу Русия поради липса на компромис между представителите на страните членки в Брюксел.