В сряда на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Повишена е вероятността в отделни райони, главно в Източна България и планините, да са временно интензивни и значителни по количество, с градушки.

Максималните

НИМХ

В 5 области у нас е обявен оранжев код за опасно време с интензивни валежи гръмотевици и градушки. На места се очаква количествата на валежите да достигнат между 35 и 65 литра на квадратен метър.Това са областите Варна, Силистра, Шумен, Добрич и Бъргас.

От 10 до 43 градуса: Времето през юли

За 18 области е обявен жълт код за потенциално опасно време, очакват се интензивни валежи (20-35 mm) с гръмотевици и градушки. Това са областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кърджали, Хасково, Смолян, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Търговище, Стара Загора, Разград, Русе и Сливен.

НИМХ

В четвъртък в по-голямата част от страната вероятността за валежи намалява, само на отделни места в източните райони ще превали и прегърми. Ще духа до умерен северозападен вятър. Понижението на температурите ще продължи, максималните в четвъртък ще са между 25° и 30°.