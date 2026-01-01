Бомба от Втората световна война с тегло около 150-килограма беше открита в река Дунав край хърватското селище Батина, съобщи полицейското управление на област Осиек-Бараня, цитирано от регионалната телевизия Ен1.

Взривното устройство трябва да бъде унищожено днес около обяд чрез контролирана експлозия от служители на Регионалното звено за борба с експлозиви към полицията в Осиек. Заради опасността, която представлява, районът около мястото на откриването ще бъде обезопасен от полицаи от граничното полицейско управление в Бели Манастир.

По данни на полицията бомбата съдържа приблизително 50 килограма взривно вещество.

Това е поредното подобно откритие в района, припомня Ен1. Миналата седмица на 1430-ия речен километър на Дунав край Батина бяха намерени още две бомби от Втората световна война, произведени в Русия. Те бяха унищожени чрез контролирани взривове на мястото, където бяха открити.

Полицията предупреждава гражданите да не се приближават до района на находката и до други потенциално опасни предмети, които могат да бъдат открити заради необичайно ниските нива на реките. При откриване на съмнителни предмети гражданите трябва незабавно да уведомят полицията на телефон 192, информира още телевизията.