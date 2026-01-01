/ БТА / Милена Стойкова

Депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев защити във Facebook решението на Народното събрание, свързано с пребиваването на американски самолети у нас, като заяви, че то е част от външна политика, която поставя националния интерес на първо място. В публикацията си той отправя остри критики към управлението на Бойко Борисов и Делян Пеевски, определяйки предишната външна политика като „абсолютна катастрофа“.

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В публикация в социалните мрежи Василев заявява, че решението на парламента ще постави България в позиция да поиска конкретни ангажименти от своите съюзници по теми като енергетиката, суверенитета, икономиката и цените на горивата и електроенергията.

„Ето това е национален интерес- понеже има хора, които не могат да го дефинират“, пише депутатът.

По думите му страната трябва да води активна външна политика, а не просто да изпълнява исканията на съюзниците си без насрещни ползи.

Василев прави сравнение с предишните управления, като твърди, че по времето на Борисов и Пеевски България е „давала всичко срещу едно потупване по рамото“. Той посочва, че и тогава американски самолети са били разположени в страната, но без държавата да използва това, за да защити свои интереси.

Според депутата сегашният подход е различен – парламентът ще вземе решение по законовия ред, а след това България ще може да постави свои искания пред партньорите си.

След това ще дойде наш ред любезно да помолим за нещо друго. Което ще получим“, заявява Василев.

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