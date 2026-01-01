Министерството на финансите обмисля промяна в размера на данъчното облекчение за деца като постоянна мярка, съобразена с параметрите на бюджета за следващата 2027 година. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси, на което се разглежда проектобюджетът за тази година на второ четене.

Думите на Донев дойдоха след предложения за изменение и допълнение на законопроекта за държавния бюджет, внесени от „Продължаваме промяната“ и ГЕРБ-СДС, предвиждащи увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца. ПП предложиха те да бъдат увеличени двойно, докато ГЕРБ-СДС предложиха увеличението да бъде с 60 на сто.

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По думите на Асен Василев мярката е добра, тъй като тези средства отиват при българските семейства, които си плащат данъците. Според него държавата може да си позволи увеличение на тези средства, тъй като заложеният размер на брутния вътрешен продукт в проектобюджета е подценен и ще бъде по-висок от предвиденото поради по-високата инфлация, провокирана от покачването на цените на горивата заради конфликта в Близкия изток.

Гълъб Донев отвърна, че Министерството на финансите е против това предложение, внесено между първо и второ четене, тъй като данъчното облекчение вече е ползвано авансово и при увеличаването след средата на годината ще доведе до повишаване на административната тежест за работодателите.

Той заяви, че Министерството на финансите обмисля промяна на размера на данъчното облекчение за деца, но с предложение за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2027 година, така че мярката да е съобразена с параметрите на бюджета за следващата година.

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„Министерството на финансите обмисля промяна в размера на данъчното облекчение под формата на постоянна мярка, която обаче да бъде въведена така, както се полага с предложенията за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2027 година и която да бъде съобразена с параметрите на Бюджет 2027, съответно да бъде подложена на широка обществена дискусия, за да бъдат взети всички „за“ и „против“ съответно при промяна в тези размера на ползване на данъчното облекчение за деца“, каза Донев.

Предложенията не бяха одобрени от комисията. Заседанието, което започна малко след 13:00 часа, продължава. Внесените предложения между първо и второ четене на проектобюджета са общо 69.