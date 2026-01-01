Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев привлече вниманието по време на днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси, която разглежда на второ четене финансовата рамка на държавата за 2026 година.

На заседанието присъства вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който неведнъж отвърна на критиките на опозицията относно финансовата политика на страната с думите: „Да правиш Фейсбук рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо“.

Според вицепремиера бюджетът за 2026 г. показва реалното състояние на публичните финанси.

Ресорната комисия разглежда предложенията за промени, постъпили след първото гласуване в пленарна зала, което се състоя на 15 юли.

БГНЕС

БГНЕС припомня, че законопроектът за държавния бюджет предвижда дефицит по консолидираната фискална програма за тази година в размер на 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). Заложените приходи, помощи и дарения в проектобюджета са в размер на 49,6 млрд. евро, а общите разходи възлизат на 56,8 млрд. евро. Според проекта максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро или 30,1 на сто от БВП.

Предвижда се общите средства за капиталови разходи през 2026 г. да достигнат 9,360 млрд. евро, като в т.ч. влизат тези с национално финансиране от 4,028 млрд. евро и с европейско финансиране от 5,331 млрд. евро (в т.ч. Националният план за възстановяване и устойчивост).

Заложено е повишаване на приходите от опериране на тол системата и увеличение на винетните такси с 30%, от 1 август 2026 г., както и увеличение на акцизните ставки върху тютюна и тютюневите изделия от същата дата. Също е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро и повишаване на минималните осигурителни прагове по икономически дейности.

БГНЕС

От 1 август 2026 г. държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт ще заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40, както е за останалите работещи. Предвижда се преразглеждане на механизма за определяне на минимална работна заплата, като до определянето на нов механизъм минималният размер на заплата ще остане на настоящото си ниво от 620 евро. Отменят се механизмите за обвързване на възнагражденията със средната и минималната работна заплата.

Законопроектът залага намаляване на разходите за персонал с 10%, считано от 1 септември, с изключение на общините, военнослужещите, заетите лица по Закона за МВР, по Закона за ДАНС, по Закона за НСО, по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по чл. 5 от Закона за лечебните заведения.