Законопроектът за държавния бюджет на България за 2026 година ще бъде разгледан на второ гласуване днес от парламентарната Комисия по бюджет и финанси. На извънредното заседание ще бъдат гласувани и близо 70 предложения за изменение и допълнение на законопроекта, внесени между първо и второ четене.

Представителите на всички политически партии внесоха различни предложения за промени в проекта на бюджет, включително и от управляващото мнозинство. Крайният срок за внасяне на предложения бе 20 юли тази година.

Предложение на Стефан Белчев от „Прогресивна България“ и група народни представители предвижда намаляване на броя на членовете на съветите на директорите и надзорните съвети на публичните предприятия от петима на трима членове. Според предложения текст, с акт на Министерски съвет, съответно на общинския съвет, броят на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното предприятие може да се определи на петима, когато това е мотивирано с големината, предмета на дейността и/или стратегическото му значение. Председателят на съвет трябва да е независим член. Паралелно с това се предлага размерът на месечното възнаграждение на членовете на органите на управление и контрол по Закона за публичните предприятия да не може да надхвърля основното месечно възнаграждение на народен представител. Предвижда се още размерът на възнаграждението на изпълнителните членове и членовете на управителните съвети, овластени да представляват дружеството, да не може да надхвърля основното месечно възнаграждение на министър.

Предложение на Константин Проданов от „Прогресивна България“ и група народни представители предвижда разширяване на лицата, които нямат право да получават допълнително възнаграждение за постигнати резултат, чрез добавянето и на началниците на политическите кабинети,

Предложения на Румен Миланов от „Прогресивна България“ и група народни представители предвижда увеличаване на бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ с 2,6 млн. евро, като средствата са необходими за следгаранционна поддръжка на оперативна техника, за доставка на оперативна техника и осигуряване с технически средства и за основен ремонт на административния комплекс от сгради на ДАТО в София. Ремонтът е по обществена поръчка, като договорът е сключен през 2024 година, а средствата по него са 2,23 млн. евро.

Предложение на Константин Проданов от „Прогресивна България“ и група народни представители от всички партии в парламента, предвижда осигуряването на финансиране в размер на 51 100 евро на Научен институт „Западни покрайнини“. Необходимите средства за финансиране на дейността на института се осигуряват за сметка на издръжката на Министерството на образованието и науката. Според вносителите промяната има пряко отношение към познанието за миналото и настоящото развитие и проблематика, свързани с българите в този регион.

От ДПС предлагат отпадането на предвиденото намаляването на субсидията за вероизповеданията, както и отпадането на текстовете от проектобюджета, които предвиждат да не се прилага за 2026 година автоматичните механизми за определяне на възнагражденията на военнослужещите, цивилните служители в системата на отбраната, служителите на Национална служба за охрана и служителите на Министерството на вътрешните работи.

Наред с други предложения в различни сфери и области, от ДПС предлагат размерът на еднократната помощ при раждане на дете да се предоставя независимо от дохода на семейството и да бъде в размер не по-малък от средната брутна месечна работна за плата за страната за предходната календарна година. Предложението предвижда този размер да се актуализира всяка година. Според вносителите, за 2026 година еднократната помощ за 2026 година трябва да възлиза на 1407 евро, колкото е средната брутна заплата за първото тримесечие на тази година.

Предложение на Димо Дренчев от „Възраждане“ предвижда нов механизъм за определянето на възнаграждението на председателя и другите членове на Комисията за финансов надзор. Според народния представител основното месечно възнаграждение на председателя на КФН трябва да е в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание. Възнагражденията на заместник-председателите и членовете се предлага да е съответно 95 на сто и 90 на сто от заплатата на председателя. Предлага се още отменянето на текста в Закона за Комисията за финансов надзор, според който председателят и другите членове на КФН получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати, определено по ред и начин, установени във вътрешните правила за работната заплата.

Предложение на Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС и група народни представители предвижда отделяне на средства в размер на близо 600 000 евро за проектиране и изграждане на пътен възел тип „Полудетелина“ при гр. Игнатиево на автомагистрала „Хемус“. Според вносителите този инфраструктурен проект е със стратегическо значение за развитието на област Варна, община Аксаково и Североизточния район на България.

Сред другите предложения на ГЕРБ-СДС е и увеличение на месечните помощи за деца и данъчните облекчения да бъдат увеличени с 60 на сто, както и освобождаването на предприятията от българската отбранителна индустрия да подават стандартен одитен файл за данъчни цели.

Предложение на Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС и група народни представители предвижда осигуряването на средства в размер на 10 млн. евро в бюджета за 2026 година за изграждането на Националната детска болница. Предлага се същата сума да бъде залoжена и в бюджетите за 2027 година и 2028 година, което според вносителите би осигурило устойчиво финансиране на този проект. Предложените текстове предвижда още и програма за подкрепа на лекари специализанти с цел повишаването на възнагражденията им.

Предложение, внесено от Николай Денков от „Продължаваме промяната“ и група народни представители, предвижда създаването на програми за разширяване и подобряване на сградния фонд и материалната база в системата на образованието за периода 2027-2030 година. Предлага се програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини, ясли и училища с бюджет до 330 млн. евро. Вносителите предлагат и създаване на програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища с бюджет до 120 млн. евро, както и програма за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития с бюджет до 150 млн. евро.

Според други предложения на „Продължаваме промяната“ се предвижда средномесечния размер на брутното възнаграждение на държавните служители да не може да надвишава средномесечния размер на брутното възнаграждение на министър, субсидията за вероизповеданията да бъде в размер на 10 евро и двоен размер на паричното обезщетение при раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст, когато става дума за раждане на близнаци.

Предложение, внесено от Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" предвижда забрана на всяка форма на реклама на xазapт, включително и на предложения за отваряне на пунктове за залoзи. Предложението допуска изключения за тиражите на Българския спортен тотализатор, рекламата върху фасада на обект за организиране на xазapтни игри при спазване на определени ограничения, както и за поставяне на търговска марка или наименование на xазapтен оператор върху спортни екипи отново при спазване на определени условия.

Предложение на Любен Иванов от „Демократична България“ предвижда към максималния размер на новите държавни гаранции да се прибавят и такива по нови заемни споразумения на Държавния авиационен оператор във връзка с проект за закупуване на три броя комбинирани вертолети за гасене на пожари от въздух.

Сред другите предложения на „Демократична България“ влизат намаляване на разходи по проектобюджета, включително тези за издръжка и капиталовите разходи и повишаване на залoжените, като тези от ДДС. Предлага се и увеличение на таксите върху xазapта и оптимизиране на субсидиите за нефинансовите предприятия. Според вносителите с оглед предложените мерки, отрицателното бюджетно салдо в проектобюджета трябва да се намали от 7,3 млрд. евро на 3,9 млрд. евро, а размерът на дълга в края на периода – от 37,7 млрд. евро на 34,4 млрд. евро. Представителите на политическата партия предлагат и размера на максималния нов дълг за 2026 година да се промени от 10,1 млрд. евро на 6,7 млрд. евро.

Проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 година залага дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 5,7 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП).

Залoжените приходи, помощи и дарения проектобюджета са в размер на 49,6 млрд. евро, а общите разходи възлизат на 56,8 млрд. евро. Проектът е изготвен при очакван икономически ръст от 2,6 на сто и средногодишна инфлация от 4,3 на сто според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

Според проекта максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро, или 30,1 на сто от БВП.

Според мотивите към законопроекта бюджетната рамка за периода 2026–2028 г. отчита наследеното състояние на публичните финанси и натрупаните дисбаланси през последните години. Включени са и краткосрочни мерки, насочени към запазване на фискалната устойчивост.