Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че снощи е нанесъл удар по инфраструктурата на американската компания „Амазон“ (Amazon) в Бахрейн, предаде Ройтерс.

„В отговор на вчерашното нападение на американската армия срещу строящи се обекти и гражданската инфраструктура в Дарховин нанесохме удар с няколко крилати ракети по инфраструктурата на центъра за данни на американската компания „Амазон“ в Бахрейн и я унищожихме“, се казва в изявлението на КГИР.

Организацията за атомна енергия на Иран по-рано съобщи, че строящата се атомна електроцентрала „Дарховин“ в югозападната част на Иран е била поразена от въоръжените сили на САЩ.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.

Напрежението между САЩ и Иран рязко ескалира през последните дни след поредица от взаимни удари. По данни на Техеран американските въоръжени сили са атакували строящата се атомна електроцентрала „Дарховин“ в югозападен Иран, както и друга гражданска инфраструктура. Вашингтон все още не е коментирал официално твърденията. В отговор Иран обяви, че е нанесъл ракетен удар по инфраструктура на американската компания Amazon в Бахрейн, определяйки действията си като ответна мярка. Към момента няма независимо потвърждение за мащаба на щетите, нито за евентуални жертви.