Иран предприе атака с безпилотни летателни апарати срещу Бахрейн, докато кораб в Ормузкия проток беше ударен от "неидентифициран снаряд" – вероятно в отговор на въздушни удари, нанесени през изминалата нощ от САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Атаките в Залива показват опасността войната в Иран отново да излезе извън контрол, дори след като Иран и САЩ постигнаха сделка за временно прекратяване на огъня, с която се опитват да се договорят за окончателно споразумение за уреждане на конфликта.

САЩ започнаха въздушните си удари в отговор на иранска атака с дрон срещу кораб, който в четвъртък се опитал да излезе от Ормузкия проток, продължавайки поредицата от атаки, които разклатиха и без това крехкото примирие.

Междувременно морска организация, ръководена от Военноморските сили на САЩ съобщи, че маршрутът през Ормузкия проток, в близост до бреговете на Оман, се разширява, за да позволи преминаване както в посока към протока, така и обратно – което вероятно ще създаде нова точка на напрежение в отношенията с Техеран.

Фактът, че Иран е набелязал Бахрейн, вероятно не е случаен, отбелязва АП. Кралството е един от най-острите критици на Иран и е мястото, където е разположен Пети флот на Военноморските сили на САЩ. Само преди дни държавният секретар на САЩ Марко Рубио посети Бахрейн за участие в среща с външните министри на страните от Залива, която приключи с призив за прекратяване на иранските атаки и за пълното отваряне на Ормузкия проток.

В изявление на Министерството на външните работи в Манама се посочва, че "няколко ирански дрона" са атакували кралството и определи атаката като "явна заплаха за сигурността на гражданите и жителите".

Рано тази сутрин иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е нанесъл удари по американски военни позиции в региона в отговор на поредния американски удар срещу Иран, отбелязва Ройтерс. Иранската революционна гвардия не предостави подробности за американските позиции, които е атакувала в региона.

По-късно Мохсен Резаи, съветник на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, заяви, че САЩ са нарушили меморандума за разбирателство, с който се слага край на войната, като са подкрепили това което той определи като "прокси сили" в региона и са предизвикали покачване на напрежението в Ормузкия проток.

Междувременно Британската организация за морски търговски операции (ЮКМТО) съобщи, че в Ормузкия проток е бил атакуван петролен танкер, като уточни, че екипажът му е в безопасност и не са постъпили съобщения за екологични щети. Засега никой не е поел отговорност за атаката, но подозренията паднаха върху Иран.

Веднага след информацията за удара Съвместният морски информационен център (Joint Maritime Information Center), ръководен от Военноморските сили на САЩ, съобщи, че маршрутът в близост до бреговете на Оман се разширява, за да се осигури движение както в посока към протока, така и обратно.

Иран настоява корабите да се подчиняват на заповедите му и предупреждава, че ще започне да събира такси за транзитно преминаване през стратегическия морски път, през който преди началото на войната се транспортираха една пета от световните доставки на петрол и природен газ. Въпреки това през последните дни корабите все по-често се опитват да напуснат Залива, което подразни силно Иран, отбелязва АП.

САЩ и арабските държави от Залива отхвърлиха исканията на Техеран. В целия свят Ормузкия проток е смятан за международен воден път, въпреки че се намира в териториалните води на Иран и Оман.

В изявлението си Съвместният морски информационен център предупреди, че заплахата за корабите в региона е "значителна". "Моряците се предупреждават за наличие на мини и трябва да очакват присъствие на военноморските сили, докато продължават операциите по разминиране", се допълва в него.