Бахрейн заяви днес, че е прехванал няколко ирански атаки срещу територията му, предаде Франс прес, Агенцията отбелязва, че това става на фона на възобновените от няколко дни бойни действия между Иран и САЩ в Близкия изток.

"Системите за противовъздушна отбрана са прехванали и осуетили няколко вероломни въздушни атаки, извършени от Иран тази сутрин", съобщи в изявление армията на Бахрейн, като обвини Техеран, че взема на прицел цивилни.

Иран обяви, че е нанесъл удари по тази страна от Персийския залив в отговор на атаките, извършени от САЩ на негова територия.

По-рано в столицата Манама бяха чути експлозии, а сирените за въздушна тревога се задействаха за трети път тази сутрин, каза журналист от АФП.

"Сирените са задействани, призоваваме гражданите да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно укритие", съобщи Министерството на отбраната на Бахрейн в Екс.

Междувременно Ройтерс съобщи, че петролен танкер е бил поразен вчера от ракета на 13 морски мили югоизточно от оманското пристанище Лимах, докато е преминавал през Ормузкия проток по южен маршрут. Ройтерс се позовава на днешно съобщение на Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО).