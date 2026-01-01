Майки от цялата страна излизат тази вечер на протест с искане за по-високо обезщетение за отглеждане на дете през втората година и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Основната демонстрация в София започва в 18:30 часа пред Министерския съвет, а протести са планирани и в Шумен, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Добрич, Хасково, Карлово и други градове.

Организаторите настояват да бъде приет пакет от мерки за достойно майчинство. По думите им настоящото обезщетение през втората година за отглеждане на дете не покрива дори основните разходи на семействата.

Според протестиращите в момента размерът на обезщетението е около 398 евро месечно, като същата сума получават и майките на близнаци. Те настояват помощта да бъде увеличена до 70% от минималната работна заплата. По техни изчисления това би означавало около 480 евро и 55 цента. Родителите посочват, че до 2014 г. размерът на обезщетението се е актуализирал заедно с минималната работна заплата, но впоследствие е изостанал, докато цените на основните стоки и услуги са се увеличили значително.

„Живеем общо взето с нищо, ако не е заплатата на таткото“, казва пред NOVA майка на двегодишно дете, която очаква второ. Друга протестираща посочва, че разходите на семействата са нараснали с над 100% през последните две години, без да има индексация на обезщетенията и детските надбавки.

Организаторите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и министър-председателя. Те очакват конкретни действия от институциите, като по информация на Нова телевизия до момента не са получили официален отговор.