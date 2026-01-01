Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) апелират към всички граждани за повишена отговорност и стриктно спазване на противопожарните мерки при пребиваване в горски територии и във близост до тях, с оглед на високите температури и повишения риск от възникване на пожари.

От страна на институциите е засилен контролът върху движението на автомобили, техника и хора в горите на цялата страна. Специализираните групи за гасене на горски пожари към държавните горски и ловни стопанства, както и автомобилите за първоначално потушаване, са в пълна готовност за оказване на съдействие на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Около 1300 декара е засегнал пожарът край тополовградското село Българска поляна

Горски служители съвместно с пожарникари продължават активните си действия по овладяване на възникналите огнища в различни райони на страната. По-сложна остава обстановката в района на община Тополовград, над село Българска поляна, където са засегнати около 1000 дка широколистна гора низово и около 20 дка иглолистна гора върхово. Дежурни екипи работят и по потушаването на пожари в района на Свети Влас, селата Виноградец и Карабунар, община Септември, както и в Природен парк „Рилски манастир“.

По данни на ИАГ през вчерашния ден на територията на страната са регистрирани общо 8 пожара, които по първоначални данни са засегнали около 1500 дка гори.

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Припомняме, че по време на пожароопасния сезон е забранено паленето на открит огън на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии, както и извън обозначените и регламентирани за тази цел места.

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Призоваваме гражданите при забелязване на пожар в горски или земеделски територии незабавно да подадат сигнал на тел. 112. Своевременната реакция и бързото подаване на информация са от ключово значение за ограничаване на щетите върху природата и имуществото.

Опазването на българската гора е споделена отговорност. „Безотговорността е най-опасната искра“.