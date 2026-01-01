Нека не оставяме младите хора сами пред предизвикателствата на младостта, нека да общуваме с тях. Да не допускаме екраните да заменят човешката близост, филтърните балони да ни радикализират, различията да се превръщат в омраза, а чувството за самота – в отчуждение и агресия. Това написа президентът Илияна Йотова по повод Международния ден на младежта, който се отбелязва на 12 август.

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"На Международния ден на младежта поздравявам всички млади хора, които със своите мечти, талант и енергия градят бъдещето на България. Бъдещето на младите хора зависи от нашата отговорност към тях – за средата, която създаваме, и за ценностите, с които изграждаме личностите на утрешния ден", пише още тя

По думите й младостта е време за мечти, за откривателство и за първи големи избори. Време, в което човек търси своето място, своите приятели, своите каузи и своя път.

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Президентът подчерта, че младите хора трябва да имат не само свободата да избират своя път, но и увереността, че принадлежат към общество, което ги чува, разбира и подкрепя.

"Вярвам, че всички заедно – семейството, училището и институциите – можем да изградим младежка политика с мисъл за свободното време на младия човек и да възпитаме култура на разбиране, уважение и отговорност към другия. Така изграждаме и общности, в които има място за разговор, съпричастност и различно мнение, но не и за омраза и насилие" пише в заключение Йотова.