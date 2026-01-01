Плевенчани и гостите на града могат да се радват на Водната каскада в пълния ѝ капацитет.
След почистване и извършване на належащи ремонти от Община Плевен, уникалното водно съоръжение функционира нормално и в пълния си обем
С решение на Общинския съвет, прието през юни тази година, бяха гласувани средства за ремонти по Пеещия фонтан и Водната каскада. За Пеещия фонтан бе доставена и монтирана нова система за управление, съобщиха от Общината.
Инвестиция в емблемите на Плевен: Обновяват управлението на Пеещия фонтан и Каскадата (СНИМКИ)
При извършената по-рано профилактика бе установено, че контролерът, който управлява съоръжението, е дефектирал и не функционира. Без него не можеха да бъдат управлявани автоматичното включване и изключване на фонтана, пълненето и доливането на вода, както и стартирането и спирането на музикалната програма.
Със същото решение бяха осигурени и допълнителни средства за подмяна на контролера на Водната каскада. При профилактиката на водна помпа и честотния регулатор към нея беше установено, че регулаторът не работи. Вследствие на повредата половината от Каскадата не функционираше.
След ремонтните дейности цялото съоръжение работи нормално. Уникалната със своя мащаб и архитектура Водна каскада на Плевен, заедно с фонтаните, и това лято е сред предпочитаните места за отдих в града.
В горещите дни малки и големи търсят прохлада край водните площи в централната градска част. Водният комплекс е изграден през 1982 г. на площ от 10 дка. Състои се от три уникални водни каскади с над 10 водопада, водни огледала и фонтани.