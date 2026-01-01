Плевенчани и гостите на града могат да се радват на Водната каскада в пълния ѝ капацитет.

Община Плевен

След почистване и извършване на належащи ремонти от Община Плевен, уникалното водно съоръжение функционира нормално и в пълния си обем

Община Плевен

С решение на Общинския съвет, прието през юни тази година, бяха гласувани средства за ремонти по Пеещия фонтан и Водната каскада. За Пеещия фонтан бе доставена и монтирана нова система за управление, съобщиха от Общината.

Инвестиция в емблемите на Плевен: Обновяват управлението на Пеещия фонтан и Каскадата (СНИМКИ)

При извършената по-рано профилактика бе установено, че контролерът, който управлява съоръжението, е дефектирал и не функционира. Без него не можеха да бъдат управлявани автоматичното включване и изключване на фонтана, пълненето и доливането на вода, както и стартирането и спирането на музикалната програма.

Община Плевен

Със същото решение бяха осигурени и допълнителни средства за подмяна на контролера на Водната каскада. При профилактиката на водна помпа и честотния регулатор към нея беше установено, че регулаторът не работи. Вследствие на повредата половината от Каскадата не функционираше.

Община Плевен

След ремонтните дейности цялото съоръжение работи нормално. Уникалната със своя мащаб и архитектура Водна каскада на Плевен, заедно с фонтаните, и това лято е сред предпочитаните места за отдих в града.

Община Плевен

В горещите дни малки и големи търсят прохлада край водните площи в централната градска част. Водният комплекс е изграден през 1982 г. на площ от 10 дка. Състои се от три уникални водни каскади с над 10 водопада, водни огледала и фонтани.