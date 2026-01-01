Нова система за управление ще бъде доставена и монтирана за Пеещия фонтан в Плевен. Фонтанът е една от емблемите на града. Разположен е на входа на Градската градина и е част от впечатляващата Водна каскада, съобщиха от Общината.

През летните вечери фонтанът е събирателно място за деца и възрастни, а малчугани с тротинетки и велосипеди изпълват пространството край водните струи и обикалят под ритъма на музиката.

Община Плевен

При извършената пролетна профилактика на Пеещия фонтан е установено, че контролерът за управление е дефектирал и не функционира. Без него не могат да се управляват автоматичното включване и изключване на съоръжението, пълненето и доливането на вода, както и пускането и спирането на музикалната програма.

Община Плевен

Необходимите средства за доставка и монтаж на новата система за управление са в размер на 6 630 евро. Те бяха одобрени с решение на Общинския съвет по предложение на общинската администрация чрез изменение на годишната инвестиционна програма на Общината.

Със същото решение са осигурени и допълнителни средства за подмяна на контролер за Водната каскада. При профилактика на водна помпа и на честотния регулатор към нея е установено, че регулаторът не работи. Вследствие на това не функционира половината от Каскадата. Доставката и монтажът на новия контролер възлизат на 16 265 евро.

Община Плевен

Уникалната със своя мащаб и архитектура Водна каскада на Плевен, заедно с фонтаните, и това лято е сред предпочитаните места за отдих. В горещите дни малки и големи търсят прохлада край водните площи в централната градска част.