Сред величествените Родопи, край село Градът, се извисява Момчиловата крепост - място, където историята оживява.

Туристически информационен център-Смолян

Построена през VI век по времето на император Юстиниан I и свързана с легендарния войвода Момчил, крепостта впечатлява с богато историческо наследство, невероятни панорамни гледки и неповторима атмосфера.

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Разходете се по реставрираните крепостни стени, насладете се на спиращи дъха панорами към Родопите и се потопете в атмосферата на едно от най-значимите средновековни укрепления в България.

Туристически информационен център-Смолян

Разгледайте експозициите, научете повече за историята на крепостта и легендите за Момчил юнак. Тук всяка крачка разказва история, а всяка гледка спира дъха.

Как да стигнеш?

От град Смолян поеми по пътя за Мадан. Следвай табелите през селата Подвис, Ряка и Градът. До крепостта има паркинг, а последните около 1,6 км се изминават пеша по приятна и добре обозначена горска пътека.

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Защо да я посетиш?

- докосни се до повече от 1500 години история

- наслади се на спиращи дъха панорамни гледки към Родопите

- направи незабравими снимки сред величествената природа

Туристически информационен център-Смолян

Туристически информационен център-Смолян

Подходящо място за семейни разходки, приятели и любители на историята. Момчиловата крепост - мястото, където легендите оживяват, а всяка крачка разкрива нова история.

Туристически информационен център-Смолян