Има места, които се помнят с красивите си гледки. Родопите се помнят и със своя звук - дълбокия, топъл и завладяващ глас на каба гайдата.

Този уникален музикален инструмент е не просто символ на планината, а част от нейната история, дух и идентичност. Гайдата е сред най-древните духови инструменти, познати по българските земи.

Туристически информационен център-Смолян

През вековете тя е съпровождала живота на хората - звучала е по време на празници, сватби, събори и семейни тържества, а понякога и в трудните моменти, когато мелодиите ѝ са носели утеха и надежда.

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Родопската каба гайда се отличава от останалите видове гайди със своето ниско, меко и плътно звучене. Нейният величествен тон наподобява ехото на планината и създава усещане за спокойствие, свобода и безкрайност.

Изработването на една каба гайда е истинско майсторство. Всеки инструмент се създава ръчно от естествени материали - мехът е от внимателно обработена овча или козя кожа, а дървените части се изработват от здрави дървесини като дрян, явор, слива или чемшир. Всеки майстор влага собствен почерк, а изработката изисква много търпение, прецизност и любов към традицията.

Туристически информационен център-Смолян

Гайдата се състои от няколко основни части - мех, в който се съхранява въздухът, духало, през което музикантът го вкарва, гайдуница - тръбата, с която се изпълнява мелодията, и ручило, което създава характерния постоянен нисък тон.

Именно съчетанието между мелодията и непрекъснатия съпровод придава на каба гайдата нейното неповторимо звучене. Най-доброто място, където можете да се докоснете до тази жива традиция, е Музеят на гайдата „Древна и вечна“ в село Стойките - единственият музей в България, посветен изцяло на гайдата.

Туристически информационен център-Смолян

Експозицията е открита през 2022 г. и е изградена изцяло с дарения на гайди, архивни документи, снимки, аудио- и видеозаписи, както и предмети, свързани с гайдарското изкуство от всички фолклорни области на страната. Днес колекцията включва над 250 експоната.

Разходката из музея е истинско пътешествие през историята на инструмента. Посетителите могат да проследят целия процес на изработване на гайдата – от обработката на кожата за меха и подготовката на дървото до сглобяването и настройването на инструмента.

Туристически информационен център-Смолян

Сред най-интересните експонати са старинни гайди, инструменти на известни майстори и гайдари, традиционни родопски носии, редки фотографии и интерактивни художествени инсталации, които пресъздават символиката и устройството на гайдата. Особено впечатляваща е „Стената на 333 каба гайди“, посветена на всички гайдари, участвали в рекордното изпълнение в София през 2012 година.

Стойките неслучайно е избрано за дом на музея. Селото е известно като една от люлките на родопската гайдарска традиция. Оттук произхожда фолклористът Апостол Кисьов – създателят на легендарния оркестър „100 каба гайди“, а десетки местни музиканти са посветили живота си на съхраняването и популяризирането на родопската музика.

Туристически информационен център-Смолян

Посещението на Музея на гайдата е много повече от разглеждане на експозиция. Това е среща с жива традиция, която продължава да вълнува поколения българи и гости от цял свят.

Тук ще откриете не само историята на един уникален музикален инструмент, но и ще почувствате духа на Родопите - планина, в която музиката е част от ежедневието, а звукът на каба гайдата продължава да разказва истории, които никога не остаряват.