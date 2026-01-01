Пожар възникна в близост до маджаровското село Бориславци и застраши първите къщи на селото, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в Хасково.

Сигнал за избухналия огън е бил подаден по обед, като по първоначални данни той е бил причинен от небрежност при боравене със земеделска техника - косачка.

Пожарът е обхванал около 200 декара площи с бали слама, сухи треви и храсти. На място са изпратени пет специализирани автомобила с 20 огнеборци. Те са успели да спрат пламъците в близост до първите къщи на селото. Към този момент пожарът е локализиран и няма опасност за населението и имотите в селото, допълниха от противопожарната служба.

На 19 юни директорът на РДПБЗН - Хасково Митко Чакалов предупреди, че през летния сезон най-честата причина пожарите остава човешката небрежност при извършване на земеделски дейности. Към началото на юли вече четирима души са санкционирани за нерегламентирано палене на огън, довело до възникване на пожари в Хасковска област.